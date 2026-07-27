Nhận định Việt Nam – Singapore vào lúc 20:00 ngày 31/07 thể hiện rõ sự áp đảo toàn diện của đại diện bóng đá hình chữ S trước đối thủ khu vực. Đoàn quân áo đỏ đang trình diễn lối đá tấn công rực lửa với hiệu suất ghi bàn ấn tượng trong những vòng đấu vừa qua. Trong khi đó, theo dữ liệu Xoilac tổng hợp, đội bóng đảo quốc Sư tử vẫn đang loay hoay tìm lại bản sắc khi các kết quả gần đây không thực sự thuyết phục giới chuyên môn.

Tình hình Việt Nam vs Singapore trước trận chiến

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào trận đấu này với tâm thế tự tin cùng chuỗi thành tích thăng hoa. Nhìn vào bảng dữ liệu phong độ, “Chiến binh Sao Vàng” đã thiết lập chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đáng chú ý nhất là trận thắng hủy diệt 7-0 trước Timor Leste vào ngày 24/7/2026 tại giải ASEAN Championship.

Trước đó, đội cũng đã dễ dàng vượt qua Myanmar với tỷ số 4-0, Malaysia (3-1) và Bangladesh (3-0). Hệ thống phòng ngự của Việt Nam hoạt động hiệu quả khi chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn trong 5 lần ra sân gần nhất.

Phong độ mới nhất của Việt Nam vs Singapore

Bên kia chiến tuyến, Singapore thể hiện bộ mặt thiếu ổn định hơn rất nhiều. Dù vừa giành chiến thắng sát nút 2-1 trước Campuchia ngày 24/7, nhưng trước đó họ đã phải nhận thất bại 1-2 khi đối đầu với Trung Quốc.

Lối chơi của Singapore trong các trận gặp Mông Cổ hay Bangladesh cho thấy sự bế tắc trong khâu triển khai bóng trung lộ. Các cầu thủ đảo quốc Sư tử thường xuyên để lộ những khoảng trống “chết người” ở hai hành lang cánh.

Dữ liệu thú vị về hai đội tuyển Việt Nam vs Singapore

Theo số liệu Xoilac thống kê, đại diện đảo quốc Sư tử từng là thế lực đáng gờm với 4 lần bước lên bục cao nhất vào các kỳ AFF Cup 1998, 2004, 2007, 2012. Thế nhưng, tính từ sau lần đăng quang gần nhất, bóng đá của Singapore đã chững lại khi chỉ có 2 lần lọt vào bán kết AFF Cup gần đây.

Thiếu hụt nhiều tài năng kế cận lẫn lối chơi dựa nhiều vào thể lực đã khiến cho nền bóng đá nước này bị tụt hậu so với sự vươn mình của tuyển Việt Nam hay Thái Lan. Trong khi đó, Việt Nam đang trong giai đoạn thăng hoa với dàn cầu thủ thi đấu ở độ chín của sự nghiệp.

Khả năng kiểm soát bóng và chuyển trạng thái từ phòng ngự đến tấn công của tuyển Việt Nam hiện được xếp đầu khu vực Đông Nam Á. Trong 5 trận ra sân gần đây, tuyển ghi được 19 bàn thắng, hiệu suất 3.8 bàn/trận khiến hàng thủ của những đội bóng đối đầu phải e dè.

Dữ liệu đáng chú ý của hai tuyển Việt Nam vs Singapore

Thị trường odds cược cuộc đọ sức giữa Việt Nam vs Singapore

Nhà cái uy tín hiện đã đưa ra những tỷ lệ niêm yết cho thấy vị thế cửa trên thuộc về đội tuyển Việt Nam. Người chơi trước khi đưa ra nhận định cuối cùng, hãy tham khảo ngay các tỷ lệ kèo cơ bản sau.

Kèo châu Á (Việt Nam chấp 1.75 trái)

Dựa trên sức mạnh tấn công khủng khiếp của Việt Nam, mức odds chấp được dự báo sẽ là 1.75 trái. Các chân sút áo đỏ đã chứng minh khả năng vượt rào cản handicap tốt khi liên tục thắng cách biệt từ 3 bàn trở lên trước các đối thủ dưới cơ.

Trong khi đó, Singapore thường xuyên thua kèo ở những trận cầu đinh do hàng thủ hay mắc sai lầm vào cuối trận. Với phong độ ghi 7 bàn vào lưới Timor-Leste, Việt Nam đủ sức tạo ra chiến thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn. Người chơi nên tin tưởng đặt niềm tin vào cửa trên để tối ưu lợi nhuận trong cuộc đọ sức này.

Kèo châu Âu (Việt Nam thắng full time)

Tỷ lệ ăn cho odds 1×2 nghiêng về Việt Nam thắng rất thấp, phản ánh xác suất xảy ra kịch bản này là rất cao. Singapore dù có nỗ lực nhưng với thực lực hiện tại, họ khó lòng gây ra bất ngờ trước một tập thể chơi gắn kết và kỷ luật như Việt Nam.

Những thống kê đối đầu gần đây cũng ủng hộ thầy trò HLV đội nhà khi chúng ta thường chiếm ưu thế trong tình huống tranh chấp tay đôi. Vì vậy, xuống tiền cửa thắng cho Việt Nam là lựa chọn an toàn đối với người chơi.

Phân tích thị trường cược trận Việt Nam vs Singapore

Kèo tỷ số chính xác (3-0 nghiêng về Việt Nam)

Việt Nam đang sở hữu hàng thủ vững chãi khi giữ sạch lưới 4/5 trận ra sân gần nhất, khả năng Singapore có bàn thắng là không cao. Hàng công của đội bạn với những nhân tố như Ikhsan Fandi hay Ilhan Fandi đang không có được phong độ cao nhất để xuyên phá hệ thống bọc lót của chúng ta.

Tuyển Việt Nam thường xuyên ghi trung bình 3 bàn mỗi trận trước các đội bóng Đông Nam Á, dự báo về một chiến thắng đậm sắp tới rất khả thi. Xoilac dự đoán trận đấu sẽ khép lại với ưu thế tuyệt đối cho đội bóng áo đỏ.

Loại kèo Lựa chọn nhận định Tỷ lệ dự đoán Kèo châu Á Việt Nam chấp 1.75 trái Cao Kèo châu Âu Việt Nam thắng Rất cao Tỷ số chính xác 3-0 nghiêng về Việt Nam Trung bình

Kết luận

Nhận định Việt Nam – Singapore vào lúc 20:00 ngày 31/07 trên của Xoilac đã cung cấp bức tranh chi tiết về tương quan lực lượng giữa hai đội. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng đà hưng phấn từ chuỗi thắng lợi liên tiếp, đội quân áo đỏ chắc chắn sẽ áp đặt lối chơi và giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu sắp tới.